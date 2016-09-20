СБУ прийшло з обшуками до Житомирської облради

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Силовики проводять виїмку документів в облраді

У приміщенні Житомирської обласної ради працівники Служби безпеки проводять обшуки та виїмку документів. Про це повідомив голова облради Володимир Ширма 23 лютого під час засідання чергової сесії облради.

«Сьогодні у нас, в обласній раді, триває обшук за санкцією прокурора, роботу проводить СБУ», – зазначив Ширма.

Цю інформацію також підтвердила керівник прес-служби управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. «Офіційна позиція наступна: справді, співробітники управління зараз проводять обшуки в межах виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні, про яке йшлося у вівторок, під час спільного брифінгу голови Служби безпеки та генерального прокурора», – повідомила вона.

Обшуки здійснюються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Повідомлялося про певні викриті порушення та відкриті кримінальні провадження. Їх розслідує Генпрокуратура, пояснила Мартинюк.