СБУ просить заборонити Ле Пен в'їзд в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марін Ле Пен

Служба безпеки України надіслала листа на адресу МЗС з приводу заборони в'їзду кандидату в президенти Франції, лідеру партії «Національний фронт» Марін Ле Пен в Україну

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає «Укрінформ».

«3 січня СБУ надіслала листа до МЗС. Я думаю, що, можливо, навіть сьогодні вже буде позитивна відповідь, і нашу ініціативу буде підтримано, що пані Ле Пен необхідно заборонити в'їзд на територію нашої держави», – заявив Ткачук.

За його словами, висловлювання Ле Пен про Крим повинні мати наслідки, проте політик не є представником офіційної влади Французької Республіки.

«Це, на жаль, не перший випадок, коли іноземні політики дозволяють собі певні дії чи висловлювання, які, на нашу думку, суперечать інтересам нашої держави», – зауважив Ткачук.

Раніше лідер французьких ультраправих, кандидат у президенти Марін Ле Пен заявила, що анексія українського Криму Росією «не була незаконною».