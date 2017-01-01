СБУ проведе антитерористичні навчання біля адмінмежі з Кримом

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Українські спецслужбовці

На роботу КПВВ «Чонгар» проведення антитерористичних навчань не вплине

На території Генічеського району Херсонської області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, 21 квітня відбудуться антитерористичні навчання.

Про це «Крим.Реалії» повідомила керівник прес-служби управління херсонського главку СБУ Вікторія Шакула.

«Це звичайні навчання, планові, які час від часу проводимо», – пояснила Вікторія Шакула.

За її інформацією, навчання проводитиме Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області.

В СБУ просять місцевих жителів «зберігати спокій у зв'язку із зосередженням у населеному пункті спецназівців і військових та з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей».

Вікторія Шакула зазначила, що на роботу КПВВ «Чонгар» проведення антитерористичних навчань не вплине.

«Главком» також повідомляв, що Збройні сили України на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни».