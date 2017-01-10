СБУ провела нараду щодо «списків Савченко»

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Надія Савченко в Раді

Інформація зі списків може загрожувати життю заручників

У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені депутатом Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.

Про це «Українській правді» повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. На засіданні було проведено перевірку цих списків і співставлення їх з офіційними даними.

Участь у засіданні також брав радник голови МВС Арсена Авакова.

На нараді йшлося також про те, як зменшити негативні наслідки публікації списків для процесу звільнення.

Тандіт зазначив, що списки є некоректними. «У цьому списку є безвісти зниклі хлопці. Навіть загиблі. Крім того, є ті, кого вже звільнено», – сказав він.

«Як публікація цих списків допоможе звільненню заручників?! Найефективніші переговори завжди проводились без публічності», – сказав Тандіт.

Він стверджує, що інформація може загрожувати життю заручників. По-друге, рідні полонених можуть стати жертвами шахраїв, які можуть обіцяти інформацію чи допомогу у звільненні.

Тандіт зазначив, що законодавство забороняє публікацію такої інформації. Він послався на закон про захист персональних даних і на закон про боротьбу з тероризмом.

Тандіт також повідомив, що спілкувався з Надію Савченко напередодні і намагався її переконати не публікувати списки.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.