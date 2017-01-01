СБУ проводить обшуки в «Київавтодорі» - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі дії можуть бути пов'язані з результатами нещодавньої перевірки Держаудитслужби, яка встановила завищення вартості дорожніх робіт в Києві на суму в 11 млн грн

У столиці співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуком в офіс комунальної корпорації «Київавтодор». Про це повідомляє видання 44.ua з посиланням на джерела в Київській міськдержадміністрації. Водночас у прес-службі СБУ «Главкому» не змогли ані підтвердити ,ані спростувати інформацію.

За попередніми даними, слідчі дії можуть бути пов'язані з результатами нещодавньої перевірки Держаудитслужби, яка встановила завищення вартості дорожніх робіт в Києві на суму в 11 млн грн.

За інформацією відомства, зокрема, підрядники «безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості про використані матеріали, а також неправильно застосували норми і розцінки».

Як повідомлялось, Служба безпеки України викрила мережу російських спецслужб, яка займалася підготовкою диверсій та терактів у південних регіонах України.