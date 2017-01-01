СБУ проводить обшуки в київському та одеському офісах «Яндекс Україна»

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Обшук проводиться на підставі статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада

Служба безпеки України проводить обшук у київському та одеському офісах «Яндекс Україна». Про це повідомляє Marketingchallenge з посиланням на прес-секретаря СБУ Олену Гітлянську, яка підтвердила цю інформацію.

Сервісами компанії, такими як «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Директ», Yandex Data Factory користувалися тисячі українських маркетологів.

За словами Гітлянської, обшук проводиться на підставі статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада. Вплив стаття поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Винним за цією статтею загрожує позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.

«В наших офісах в Києві та Одесі зараз знаходяться представники Служби безпеки України. Інформацією про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не володіємо. До наших офісів вже виїхали адвокати. В рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію», - повідомили в прес-службі компанії «Яндекс Україна».

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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