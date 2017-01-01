СБУ розкрила план Росії з розділення України

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Василь Грицак

Росія не залишає ідею федералізації України, заявив Василь Грицак

Росія намагається використовувати етнічні групи, що проживають в Україні, для створення умовних автономій. Про це голова СБУ Василь Грицак заявив сьогодні, виступаючи у Києві на конференції з питань безпеки.

«Російська сторона не залишає ідею федералізації України і для поширення автономічних настроїв намагається використовувати етнічні фактори на заході і південному заході України», – сказав Грицак.

За його словами, зокрема, увагу російських спецслужб притягують етнічні групи угорців, болгар, гагаузів, русинів.

Водночас Грицак запевнив, що СБУ докладає зусиль до протистояння такого роду агресії.

Як повідомлялося, сьогодні Грицак також заявив, що СБУ поки що не прийняла рішення про заборону в'їзду російській співачці Юлії Самойловій на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017».