СБУ: слідчі дії щодо працівника Антикорупційному бюро в Сумах досі тривають

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Затримання співробітника НАБУ

Співробітник НАБУ начебто вимагав хабар за закриття кримінальної справи

Слідчі дії щодо співробітника НАБУ, якого затримано за фактом хабарництва, досі тривають. Про це повідомили в Службі безпеки України, повідомляє «112 Україна».

«Слідчі дії ще тривають. За дверима знаходяться працівники СБУ і Служби безпеки Сумської області. Там якраз і знаходиться затриманий. Як нам повідомили в СБУ, затриманий працівник НАБУ. Він вимагав хабар за закриття кримінальної справи. Суму було зменшено вдвічі до 150 тис. дол. За інформацією СБУ, діяв працівник НАБУ разом зі спільником, це була цивільна особа», - зазначає телеканал.

Нагадаємо, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що сьогодні співробітники прокуратури Сумської області спільно з СБУ затримали при отриманні хабара на суму 150 тис. доларів співробітника НАБУ та його спільника.

Згодом у НАБУ заявили, що жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано.

«Інформація, поширена прес-секретарем пана Луценка, є хибною», - заявляють в Антикорупційному бюро.