СБУ: Столичний провайдер постачав інтернет в окупований Крим для ФСБ

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Служба безпеки України провела обшук в офісі київського інтернет-провайдера Wnet

У Києві викрили механізм незаконної маршрутизації одним із провайдерів інтернет-трафіку до окупованого Криму в інтересах російських спецслужб.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці у встановленому законодавством порядку задокументували, що сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання провайдера власники передали фіктивній комерційній структурі, контроль над якою отримала ФСБ РФ, яка встановила на телекомобладнанні власні технічні спецзасоби.

Незважаючи на це, власники українського провайдера продовжували маршрутизацію трафіку до точки доступу в Сімферополі. За інформацією спецслужби, через незаконну маршрутизацію трафіку до анексованого Криму ФСБ РФ планувало отримати доступ та знімати інформацію з українського сегменту мережі провайдера. В Україні серед клієнтів Wnet, зокрема, державні установи, міжнародні організації, великі банківські установи.

Завдяки трафіку, отриманому від українського провайдера через магістральний канал, послуги доступу в інтернет отримували ФСБ РФ в Криму, Воєнтелеком РФ та псевдодержавні підприємства зв’язку.

При цьому вона також підтвердила, що силовики проводять обшуки у столичного інтернет-провайдера Wnet за підозрою у фінансуванні терористів з Донбасу.