СБУ: У справі про обстріл польського консульства є певні «зачіпки»

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Пошкоджена внаслідок вибуху будівля консульства Польщі в Луцьку

За даним фактом обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт)

Внаслідок вжиття першочергових оперативно-слідчих заходів у справі про вибух у Генеральному консульстві Республіки Польща в Луцьку є певні «зачіпки». Про це на брифінгу повідомив начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Юрій Фелонюк, інформує прес-центр СБУ.

«Подробиці в інтересах слідства не розголошуються», ‒ додав Фелонюк.

За його словами, в області створено слідчо-оперативну групу співробітників СБУ та Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. Також на місці інциденту працює група спеців з центрального апарату СБУ для допомоги у всебічному і об’єктивному розслідуванні.

Також начальник УСБУ повідомив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

«Останнім часом почастішали випадки вандалізму та нищення культурно-історичних пам’яток польського народу на території України. У цих проявах прослідковується почерк Російської Федерації, дії якої спрямовані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між Україною та Польщею. Всі ці факти розслідують правоохоронні органи», ‒ зазначив Фелонюк.

Також він висловив переконання, що провокативні дії агресора не зможуть жодним чином вплинути на взаємовідносини між дружніми народами. «СБ України докладе максимум зусиль для того, щоб встановити і затримати винних», ‒ наголосив начальник УСБУ.

Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

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