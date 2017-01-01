СБУ у Запоріжжі спіймала «несунів» з авіаційного підприємства, які вивозили комплектуючі до Росії

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Фото: СБУ

Оперативники спецслужби затримали працівників заводу поблизу підприємства під час спроби передачі організатору викрадених комплектуючих до літаків

На Запоріжжі СБУ спільно з поліцією завадили розкрадання комплектуючих військового призначення на авіаційному підприємстві Запоріжжя.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що махінацію намагався організувати комерсант із Запоріжжя, який співпрацював із промисловими підприємствами міста.



«Бізнесмен домовився з двома працівниками підприємства «винести» з території заводу комплектуючі до авіаційних двигунів військового призначення. Попередньо він з'ясував, що на придбання деталей є замовники з інших країн, враховуючи Росію, і встановив з ними контакт», - сказано в повідомленні.



Оперативники спецслужби затримали працівників заводу поблизу підприємства під час спроби передачі організатору викрадених комплектуючих до літаків.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.