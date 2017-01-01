СБУ у зоні АТО проводить «контрдиверсійні заходи»: затримано 43 людини зі зброєю

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У затриманих правоохоронці вилучили багато зброї і значну кількість пляшок із запальною сумішшю

Співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю. Про це повідомили в штабі Антитерористичного центру (АТЦ), передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Під час контрдиверсійних заходів в населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) співробітники СБУ виявили групу осіб із зброєю. Відмова скласти зброю поліції стала підставою для затримання 43 осіб», - повідомили в АТЦ.

В АТЦ додали, що у затриманих правоохоронці вилучили «багато зброї і значна кількість пляшок із запальною сумішшю».

Відзначимо, що в районі проведення АТО під забороною перебуває навіть дозволена зброя.

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».