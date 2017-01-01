СБУ видворила з України грузинського кримінального авторитета

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«Авторитет» на прізвисько «Гія» у кримінальному середовищі Хмельницької області мав статус «смотрящєго»

Служба безпеки України спільно з поліцією затримала на Хмельниччині кримінального «авторитета» на прізвисько «Гія», який незаконно перебував на території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«40-річний громадянин Грузії, який у кримінальному середовищі регіону мав статус «смотрящєго», був неодноразово засуджений за тяжкі злочини. Останнє покарання відбував в Україні за вбивство з корисливих мотивів», - йдеться в повідомленні.

У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів прийнято рішення про його примусове повернення до Грузії, інформує прес-центр.