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    СБУ видворила з України грузинського кримінального авторитета

    • Сьогодні, 19:05
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    «Авторитет» на прізвисько «Гія» у кримінальному середовищі Хмельницької області мав статус «смотрящєго»

    Служба безпеки України спільно з поліцією затримала на Хмельниччині кримінального «авторитета» на прізвисько «Гія», який незаконно перебував на території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «40-річний громадянин Грузії, який у кримінальному середовищі регіону мав статус «смотрящєго», був неодноразово засуджений за тяжкі злочини. Останнє покарання відбував в Україні за вбивство з корисливих мотивів», - йдеться в повідомленні.

    У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів прийнято рішення про його примусове повернення до Грузії, інформує прес-центр.

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    СБУ
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