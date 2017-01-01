СБУ викликала на допит дружину терориста Губарєва

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Катерина Губарєва

Катерину Губарєву викликали на допит як підозрювану для проведення слідчих та процесуальних дій

Дружину «народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва Катерину викликали як підозрювану на допит до Служби безпеки України. Відповідну повістку надруковано в «Урядовому кур’єрі».

Згідно з повісткою, Катерину Губарєву викликали на допит як підозрювану для проведення слідчих та процесуальних дій на 10-ту годину 27, 28 та 29 березня до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України, у каб. 306, у Києві на вул. Володимирській, 33.

Як зазначається у повістці, Губарєву підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво такою організацією або участь у ній) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) ККУ.

Раніше Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо «народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва.

Павла Губарєва підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оголосило Губарєва в розшук у травні 2014 року. Згідно з повідомленням на сайті МВС, розміщеному в рубриці «Особи, які переховуються від органів влади», Губарєв ховається від слідчого управління СБУ.