СБУ викрила капітана Нацгвардії, який обклав «даниною» підлеглих

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Фото: СБУ

Протягом двох місяців правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві командира однієї з частин Національної гвардії в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Протягом двох місяців правоохоронці задокументували одразу кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих за невжиття дисциплінарних заходів.

Оперативники спецслужби затримали начальника частини відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час одержання від військовослужбовця частини хабара. Загальна сума, яку капітан вимагав з чергового підлеглого, становила п'ять тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.