СБУ викрила капітана Нацгвардії, який обклав «даниною» підлеглих
- Сьогодні, 17:08
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Протягом двох місяців правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві командира однієї з частин Національної гвардії в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Протягом двох місяців правоохоронці задокументували одразу кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих за невжиття дисциплінарних заходів.
Оперативники спецслужби затримали начальника частини відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час одержання від військовослужбовця частини хабара. Загальна сума, яку капітан вимагав з чергового підлеглого, становила п'ять тисяч гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.