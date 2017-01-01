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    СБУ викрила капітана Нацгвардії, який обклав «даниною» підлеглих

    • Сьогодні, 17:08
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    Фото: СБУ

    Протягом двох місяців правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих

    Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві командира однієї з частин Національної гвардії в Івано-Франківській області.

    Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

    Протягом двох місяців правоохоронці задокументували одразу кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих за невжиття дисциплінарних заходів.

    Оперативники спецслужби затримали начальника частини відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час одержання від військовослужбовця частини хабара. Загальна сума, яку капітан вимагав з чергового підлеглого, становила п'ять тисяч гривень.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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