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    СБУ викрила на Житомирщині прикордонника, який «кришував» контрабандистів

    • Сьогодні, 18:02
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    Вилучений у прикордонника хабар
    Вилучений у прикордонника хабар

    Свої послуги прикордонник «оцінював» у середньому від 100 до 500 доларів за кожний незаконний перетин «комерсантами» держкордону

    Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДПС заблокували на Житомирщині схему одержання хабарів за «кришування» каналів незаконного переміщення за кордон м’ясопродуктів, парфумів та брендового одягу поза митним контролем. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Організував схему керівник одного з відділів прикордонної служби Житомирського прикордонного загону. За окрему плату капітан надавав орієнтири «коридорів», якими жителі Житомирської і Волинської областей систематично переміщували контрабанду до сусідньої держави. Свої послуги прикордонник «оцінював» у середньому від 100 до 500 доларів за кожний незаконний перетин «комерсантами» держкордону – в залежності від об’єму та специфіки товару. Оперативники спецслужби задокументували дванадцять випадків одержання хабарником неправомірної вигоди», - йдеться в повідомленні.

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    СБУ викрила на Житомирщині прикордонника, який «кришував» контрабандистів
    СБУ викрила на Житомирщині прикордонника, який «кришував» контрабандистів
    СБУ викрила на Житомирщині прикордонника, який «кришував» контрабандистів

    13 квітня ц.р. військовою прокуратурою Житомирського гарнізону начальнику відділу прикордонної служби оголошено про підозру за ч.1 ст. 263 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Рішенням командування Північного регіонального Управління ДПС України хабарника звільнено з лав Прикордонної служби.

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