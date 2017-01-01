СБУ викрила втручання у роботу мереж Державної міграційної служби

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Співробітники СБУ

Комерційна структура втручалась у роботу телекомунікаційних мереж ДМС

Співробітники Служби безпеки України викрили несанкціоноване втручання комерційної структури у роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби (ДМС).

«Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. У його рамках встановлено, що у 2014-2015 роках спеціалізоване держпідприємство виконувало роботи зі створення, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для Державної міграційної служби», - йдеться у повідомленні прес-сцентру СБУ.

У спецслужбі заявляють, що під час виконання контракту, через попередню змову з окремими посадовцями ДМС та Держслужби спеціального зв’язку частина грошей була привласнена. Через оборудку та неналежне виконання технічного завдання, несанкціонований доступ в інформаційну мережу ДМС залишився у деяких субпідрядників.

Співробітники СБУ виявили серверне обладнання в одному з столичних приватних підприємств, яке мало доступ до мережі Державної міграційної служби з одночасним виходом в Інтернет.

За попереднім висновком експертів це має ознаки несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи ДМС та створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом.

«СБ України під час досудового слідства не здійснювала слідчих дій у приміщенні Центру оброки інформації Державної міграційної служби та не вилучала серверне обладнання», - пояснюють силовики.

Раніше повідомлялося, що сайт державного підприємства «Документ», який займається видачею ‎біометричних закордонних паспортів, не працює із технічних причин.‎

Згодом у Державній міграційній службі заявили, що видачу біометричних паспортів заблоковано через дії СБУ.