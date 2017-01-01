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    СБУ викрила незаконне відчуження майна Львівської міськради

    • Сьогодні, 03:57
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    СБУ викрила незаконне відчуження майна Львівської міськради
    СБУ викрила незаконне відчуження майна Львівської міськради

    Вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає десять мільйонів гривень

    Співробітники Служби безпеки України викрили незаконне відчуження майна Львівської міської ради.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що місцевий підприємець незаконно переоформив у володіння сто квадратних метрів комунальної власності, яке раніше використовувалося як сховище для населення від засобів масового ураження в умовах надзвичайного стану.

    За попередніми висновками експертів ринкова вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає десять мільйонів гривень.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

    СБУ
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