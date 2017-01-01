СБУ викрила незаконне відчуження майна Львівської міськради
- Сьогодні, 03:57
-
Розсилка
СБУ викрила незаконне відчуження майна Львівської міськради
Вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає десять мільйонів гривеньСпівробітники Служби безпеки України викрили незаконне відчуження майна Львівської міської ради.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що місцевий підприємець незаконно переоформив у володіння сто квадратних метрів комунальної власності, яке раніше використовувалося як сховище для населення від засобів масового ураження в умовах надзвичайного стану.
За попередніми висновками експертів ринкова вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає десять мільйонів гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.