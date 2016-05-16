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    СБУ викрила закарпатця, який закликав до збройного захоплення влади

    • Сьогодні, 15:19
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    Чоловік поширював коментарі у соціальній мережі «Facebook» про необхідність блокування адмінбудівлі Закарпатської обласної державної адміністрації

    Днями спецслужби викрили мешканця Закарпаття, який через соцмережу закликав проводити акції протесту в Ужгороді та зі зброєю в руках захоплювати державну владу, повідомляє місцеве видання із посиланням на прес-службу СБУ.

    Йдеться про коментарі у соціальній мережі «Facebook» громадянина Б., котрий поширював заклики про необхідність блокування та пікетування адміністративної будівлі Закарпатської обласної державної адміністрації, а також розміщував у окремих групах соцмережі такі публічні заклики про необхідність збройного блокування та пікетування адміністративної будівлі Закарпатської ОДА.

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    «Згідно висновку лінгвістичного дослідження, у матеріалах, опублікованих 31.01.2017 користувачем «Facebook» під ніком «Ю…Б…- J. H», які надані для дослідження, простежується чітка позиція автора у тому, що тільки масове застосування зброї є запорукою наведення порядку», —зазначає прес-служба прокуратури.

    Наразі, цьому громадянину оголошено підозру за ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

    Одному із організаторів акції так званої акції захоплення влади співробітники регіонального Управління СБУ оголосили офіційне застереження та попередили про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки.

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    СБУ Закарпаття
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