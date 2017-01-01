СБУ виявила незаконне зарахування іноземців у київський медичний виш

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Вартість «послуг» становила від трьох до семи тисяч доларів США, залежно від кількості та складності питання

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм протиправного зарахування іноземних студентів до одного з приватних вищих навчальних медичних закладів у Києві.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Правоохоронці встановили, що керівництво закладу через приватну фірму підшукувало студентів, які «завалили» іспити на початкових курсах навчання. Ділки пропонували їм підготувати фіктивний пакет документів для зарахування на старші курси київського вишу.

Зловмисники підробляли офіційні документи й інших навчальних медичних закладів, у тому числі тих, що залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях. За іншою схемою, вони фальсифікували документацію про нібито навчання іноземців у Криму, для зарахування відразу на третій курс.

Співробітники спецслужби задокументували, що вартість «послуг» становила від трьох до семи тисяч доларів США, залежно від кількості та складності питання.

Під час обшуків у приміщеннях навчального закладу, офісі комерсантів та за місцем проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили 56 паспортів іноземних громадян, документи для зарахування та навчання студентів, електронні пристрої з листуванням, які доводить проведення оборудки, також велику суму грошей в іноземній валюті.