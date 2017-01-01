СБУ виявила в зоні АТО схованки зі зброєю: гранатомет в колодязі і сотні набоїв

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Вилучена зброя та боєприпаси

Місцевий мешканець також зберігав використаний реактивний вогнемет РПО-А «Шмель»

Співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«У закинутій будівлі на околиці селища Миронівське Донецької області оперативники спецслужби спільно з військовими вилучили сто дев’ять пострілів до гранатометів різних модифікацій із сорока зарядами до них, три протитанкові міни ТМ-62М, понад шістдесят набоїв зі снарядами осколково-фугасної групи ОФЗ-23 та більш ніж одинадцять тисяч набоїв до стрілецької зброї різного калібру», - йдеться в повідомленні.

Також співробітники СБУ спільно з Військовою службою правопорядку виявили схованку зі зброєю та боєприпасами у селищі Широкине Волноваського району Донеччини. «З колодязю на території приватного будинку правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26 та майже сотню набоїв калібру 12,7 мм з бронебійно-запальними кулями. Місцевий мешканець також зберігав використаний реактивний вогнемет РПО-А «Шмель». За висновками фахівців, він виготовлений у 2000 році в РФ та не перебуває на озброєнні у ЗС України», - інформують у СБУ.

Тривають відповідні процесуальні дії.