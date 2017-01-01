СБУ «взялась» за одеського журналіста, який славив бойовика Гіві

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Григорій Кваснюк

Журналіст назвав ліквідованого в Донецьку терориста Гіві «легендарним»

Управління Служби безпеки у Одеській області відкрило кримінальне провадження за фактом діяльності журналіста Григорія Кваснюка, який в своєму відеоблозі на YouTube відкрито прославляв бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

Цікаво, що напередодні СБУ повідомила, що не знайшла ознак злочинів у відеопродукції, яку виготовляв Кваснюк протягом останніх років.

«За результатами досліджень ознаки зазначених кримінальних правопорушень були відсутні. Не залишився без уваги спецслужби і останній випуск авторської програми», - повідомляє прес-служба СБУ.

В останньому своєму ролику журналіст назвав ліквідованого в Донецьку терориста Гіві «легендарним».

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Григорій Кваснюк мешкає в Одесі, раніше він працював на місцевому каналі ATV. Кваснюк став відомий завдяки своїм роликам в YouTube, в яких поширює російську пропаганду.