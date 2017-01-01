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    СБУ «взялась» за одеського журналіста, який славив бойовика Гіві

    • Сьогодні, 07:15
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    Григорій Кваснюк
    Григорій Кваснюк

    Журналіст назвав ліквідованого в Донецьку терориста Гіві «легендарним»

    Управління Служби безпеки у Одеській області відкрило кримінальне провадження за фактом діяльності журналіста Григорія Кваснюка, який в своєму відеоблозі на YouTube відкрито прославляв бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

    Цікаво, що напередодні СБУ повідомила, що не знайшла ознак злочинів у відеопродукції, яку виготовляв Кваснюк протягом останніх років.

    «За результатами досліджень ознаки зазначених кримінальних правопорушень були відсутні. Не залишився без уваги спецслужби і останній випуск авторської програми», - повідомляє прес-служба СБУ.

    В останньому своєму ролику журналіст назвав ліквідованого в Донецьку терориста Гіві «легендарним».

    Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

    Григорій Кваснюк мешкає в Одесі, раніше він працював на місцевому каналі ATV. Кваснюк став відомий завдяки своїм роликам в YouTube, в яких поширює російську пропаганду.

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