СБУ заборонила в'їзд в Україну депутату Держдуми Мілонову

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Віталій Мілонов

Мілонов не фігурує в жодних кримінальних провадженнях

Депутату Державної Думи Росії Віталію Мілонову заборонено в'їжджати на територію України.

Про це йдеться у відповіді СБУ «Обозревателю».

Хоча проти Мілонова не відкрито жодного кримінального провадження в Україні, в'їзд йому все одно заборонено.

«Повідомляємо, що станом на сьогодні в кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органами безпеки, повідомлення про підозру вказаною вами громадянину не здійснювалося, кримінальне провадження щодо нього не починалися і не розслідувалися. Вказаною вами громадянину заборонено в'їзд на територію України, органами Служби безпеки України», — йдеться у документі СБУ.