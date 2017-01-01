СБУ заборонила в'їзд в Україну депутату Держдуми Мілонову
- Сьогодні, 06:25
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Віталій Мілонов
Мілонов не фігурує в жодних кримінальних провадженняхДепутату Державної Думи Росії Віталію Мілонову заборонено в'їжджати на територію України.
Про це йдеться у відповіді СБУ «Обозревателю».
Хоча проти Мілонова не відкрито жодного кримінального провадження в Україні, в'їзд йому все одно заборонено.
«Повідомляємо, що станом на сьогодні в кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органами безпеки, повідомлення про підозру вказаною вами громадянину не здійснювалося, кримінальне провадження щодо нього не починалися і не розслідувалися. Вказаною вами громадянину заборонено в'їзд на територію України, органами Служби безпеки України», — йдеться у документі СБУ.