СБУ заспокоїла приватний бізнес: заборона 1С їх не стосується

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Програмні продукти 1С

У СБУ зазначили, що не можуть впливати на приватний сектор

Служба безпеки України не має наміру здійснювати раптові візити до приватних підприємців через використання ними програми 1С. Про це заявила заступник очільника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна.

Вона зазначила, що програма 1С наразі є монополістом на ринку, а українські працівники використовують її вже багато років, тож бізнесу буде вкрай незручно переходити на інші продукти.

«Можу сказати, що приватного сектора це взагалі не стосується, ми не можемо впливати на приватний сектор, щось йому нав'язувати, ми можемо тільки рекомендувати звернути увагу на те, що дані, які виходять від ваших бізнес-структур, обробляються в РФ», - наголосила Лапутіна.

За її словами, використання російських сервісів в умовах війни дійсно виглядає недоречно, однак це право приватного бізнесу, тож саме йому вирішувати - користатися цим продуктом чи ні.

«Рішення, яке впроваджено щодо 1С для державних структур, передбачає, що цей фіскальний рік ми завершуємо в діючому режимі, тому що пройшли тендери. У наступному фіскальному році ця компанія не зможе брати участь в тендерах і відповідно працювати на цьому ринку», - пояснила Лапутіна.

Вона зазначила, що здійснення будь-якої оперативної або слідчої дії завжди здійснюється за рішенням суду.

«СБУ, насправді, не має жодних питань до приватного сектору, який працює на законних підставах і з питанням 1С ніхто ні до кого приходити не буде. Крім того, такі візити виглядали б абсурдним: ми повинні були б до кожного з'явитися, такого не буде, буде повністю дотриманий закон», - підсумувала Лапутіна.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

При цьому у компанії 1С стверджують, що програма «1С:Підприємство» цілком працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для користування.

Група компаній «Парус» заявляє, що потрапила до санкційного списку неправомірно і буде оскаржувати це рішення.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна