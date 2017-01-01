СБУ затримала агітатора «Запорізької народної республіки»

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Мешканка Запоріжжя зафарбовує напис «ЗНР»

Мешканка Мелітополя в 2014-2017 роках неодноразово виїжджала в Росію для зустрічей із представниками спецслужб

Співробітники СБУ в Запорізькій області проводять розслідування діяльності місцевої жительки, яка за російські гроші займалася агітацією за створення «Запорізької народної республіки».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

«Після цього жінка організовувала в Мелітополі та інших населених пунктах області масові акції, під час яких публічно закликала до підтримки сепаратизму, а також розповсюджувала відповідні матеріали», – повідомили в прокуратурі.

Відомо, що мешканка Мелітополя в 2014-2017 роках неодноразово виїжджала в Росію для зустрічей із представниками спецслужб. Там, за версією слідства, вона отримувала від них завдання та фінансування на створення «народної республіки».

Зараз триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – надання допомоги іноземній державі в проведенні підривної діяльності.

Нагадаємо, у понеділок Шевченківський районний суд у Чернівцях засудив до 11 років позбавлення волі мешканця Макіївки, який брав участь у бойових діях у складі бойовиків «ДНР».