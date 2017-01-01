СБУ затримала бойовика «ДНР» на прізвисько Сьомий

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Бойовика неодноразово нагороджували ватажки бандформувань

Бойовика одного з бандформувань терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України в районі проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Житель Покровська Донецької області на прізвисько Сьомий брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів. Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, однак був затриманий співробітниками спецслужби. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- та відеоматеріалами про його участь у боях на боці бойовиків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру. Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.