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    СБУ затримала бойовика «ДНР», який намагався потрапити в Україну (фото)

    • Сьогодні, 12:59
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    <p>Затриманий бойовик &laquo;ДНР&raquo;</p>

    Затриманий бойовик «ДНР»

    Мешканець Золотоніського району Черкаської області приєднався до бойовиків рік тому

    Бойовика терористичної організації «ДНР», який намагався потрапити в Україну, затримала Служба безпеки України під час перетину державного кордону з Російською Федерацією. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «У березні минулого року мешканець Золотоніського району Черкаської області приєднався до одного з незаконних збройних угруповань терористів. Він був навідником-оператором БМП і брав активну участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

    Крім цього, бойовик залучався своїми кураторами до збору інформації про склад і озброєння українських військ та місця їх дислокацій.

    У лютому 2017 року співробітники Управління СБУ у Черкаській області заочно оголосили терористу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та оголосили його у всеукраїнський розшук.

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    СБУ затримала бойовика «ДНР», який намагався потрапити в Україну (фото)
    СБУ затримала бойовика «ДНР», який намагався потрапити в Україну (фото)
    СБУ затримала бойовика «ДНР», який намагався потрапити в Україну (фото)

    Наразі затриманому обрано запобіжний захід, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Слідчі дії тривають.

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