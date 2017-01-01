СБУ затримала бойовика «ДНР», який намагався потрапити в Україну (фото)
- Сьогодні, 12:59
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Затриманий бойовик «ДНР»
Мешканець Золотоніського району Черкаської області приєднався до бойовиків рік тому
Бойовика терористичної організації «ДНР», який намагався потрапити в Україну, затримала Служба безпеки України під час перетину державного кордону з Російською Федерацією. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«У березні минулого року мешканець Золотоніського району Черкаської області приєднався до одного з незаконних збройних угруповань терористів. Він був навідником-оператором БМП і брав активну участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.
Крім цього, бойовик залучався своїми кураторами до збору інформації про склад і озброєння українських військ та місця їх дислокацій.
У лютому 2017 року співробітники Управління СБУ у Черкаській області заочно оголосили терористу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та оголосили його у всеукраїнський розшук.
Наразі затриманому обрано запобіжний захід, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі дії тривають.