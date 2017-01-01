СБУ затримала бойовика, який охороняв українських заручників у Донецьку
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Затримання бойовика
Бойовик «ДНР» охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька
Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції затримала бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
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За даними Служби, на підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.