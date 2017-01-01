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    СБУ затримала бойовика, який охороняв українських заручників у Донецьку

    • Сьогодні, 20:18
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    Затримання бойовика
    Затримання бойовика

    Бойовик «ДНР» охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька

    Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції затримала бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    За даними Служби, на підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

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