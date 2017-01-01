СБУ затримала дезертира на кордоні з Кримом

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Фото: РБК Дезертир нелегально в'їхав на територію України

Колишній військовослужбовець ЗСУ перебував у всеукраїнському розшуку

Служба безпеки України (СБУ) затримала дезертира на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що колишній військовослужбовець Збройних сил України в 2014 році перейшов на бік ворога. Він перебував у всеукраїнському розшуку за скоєння кримінального злочину за ознаками ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дезертир нелегально в'їхав на територію України до родичів. Його затримали на пункті пропуску «Чонгар», коли він намагався повернутися до Криму. Затриманого передали до військової прокуратури.