СБУ затримала двох адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах (відео)
- Сьогодні, 14:35
-
Розсилка
З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ
Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«З 2014 року 52-річна жінка та 45-річний чоловік були активними учасниками антиукраїнських груп в Інтернеті, а у 2016 році їх завербували представники спецслужб РФ. Виконуючи завдання своїх кураторів, зловмисники створили та адміністрували 12 груп у соціальних мережах, де розповсюджували спеціально підготовлені пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та закликали до входження південно-східних областей України до складу Росії», - йдеться в повідомленні.
Також поплічникам терористів ставили завдання збирати данні про розташування військових формувань і відомості про співробітників правоохоронних органів України, додають у СБУ.
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили у зловмисників комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.