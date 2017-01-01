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    СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами

    • Сьогодні, 14:26
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    Один із затриманих офіцерів ЗСУ
    Один із затриманих офіцерів ЗСУ

    СБУ заявляє, що майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування

    Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на систематичному хабарництві двох нестройових офіцерів Збройних сил, які працювали на КПВВ «Мар’їнка» у районі проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали у 200 гривень», - йдеться в повідомленні.

    Оперативники спецслужби затримали здирників під час одержання чергового «пакету» неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень.

    Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти та російську валюту.

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    СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами
    СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами
    СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами
    СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами
    СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами

    Крім того, співробітники СБУ задокументували співпрацю хабарників з терористами так званої «ДНР/ЛНР» щодо прискореного виготовлення перепусток.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

    Слідчі дії тривають.

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