СБУ затримала двох офіцерів ЗСУ, які співпрацювали з терористами

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Один із затриманих офіцерів ЗСУ

СБУ заявляє, що майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на систематичному хабарництві двох нестройових офіцерів Збройних сил, які працювали на КПВВ «Мар’їнка» у районі проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали у 200 гривень», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали здирників під час одержання чергового «пакету» неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень.

Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти та російську валюту.

Крім того, співробітники СБУ задокументували співпрацю хабарників з терористами так званої «ДНР/ЛНР» щодо прискореного виготовлення перепусток.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.