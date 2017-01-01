СБУ затримала контрактника ЗСУ, який раніше воював на боці бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий військовослужбовець-контрактник

Чоловік, який мав бойовий досвід, отриманий під час служби в Афганістані, приєднався до терористичної організації «ДНР» у липні 2014 року під впливом проросійської пропаганди

Служба безпеки України затримала на Донеччині військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів Збройних сил України, який раніше воював на боці терористів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зловмисник, який мав бойовий досвід, отриманий під час служби в Афганістані, приєднався до терористичної організації «ДНР» у липні 2014 року під впливом проросійської пропаганди. Як артилерист брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Сніжне, Дмитрівка та Іловайськ. У серпні 2014 року був поранений. Після виходу з лікарні бойовик повернувся до свого угруповання. Пройшов навчання під керівництвом російських військових представників на прізвиська Терек та Урал. Воював під Дебальцевим», – ідеться в повідомленні.

«Навесні 2015 року терорист нібито розчарувався в ідеях «Новоросії» та виїхав до Росії, де проживає його сестра. Щоб потрапити до РФ, скористався посвідченням учасника так званого ополчення «ДНР» за підписом терориста Стрєлкова. Через скрутне фінансове становище навесні 2016 року бойовик вирішив повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. Його було направлено до одного з підрозділів, що бере участь у проведенні антитерористичної операції, та затримано співробітниками Служби безпеки України», – інформує СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.