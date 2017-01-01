СБУ затримала металобрухт з «ДНР» вартістю майже 6 млн грн

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Вивезення металобрухту

Ватажки бойовиків планували налагодити нелегальне вивезення металобрухту з т. зв. «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України попередили спробу створення каналу фінансування тероризму. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що ватажки т.зв. «ДНР» для фінансування незаконних збройних формувань планували налагодити нелегальне вивезення металобрухту з псевдореспубліки. Через підконтрольні комерційні структури, які мають дозволи на перевезення товарів через лінію розмежування, вони вивозили продукцію на контрольовану українською владою територію для перепродажу», - йдеться у повідомленні.



На даний час співробітниками спецслужби на залізничному пункті пропуску Костянтинівка затримано та накладено арешт на 19 вагонів, в яких перевозився металобрухт. За наявною у СБУ інформацією, це була перша спроба представників терористів незаконно вивезти лом чорних металів.

На вагони з металобрухтом приблизною вартістю майже шість мільйонів гривень накладено арешт.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.