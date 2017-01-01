СБУ затримала на Чергнігівщині антиукраїнського агітатора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік регулярно розміщував у соцмережах пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України

Співробітники Служби безпеки України затримали у Прилуках на Чернігівщині місцевого мешканця, який через російські соцмережі розповсюджував антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці зафіксували, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та популяризували терористичні організації «ДНР/ЛНР». Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Триває досудове слідство.