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    СБУ затримала на Чергнігівщині антиукраїнського агітатора

    • Сьогодні, 18:31
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    Чоловік регулярно розміщував у соцмережах пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України

    Співробітники Служби безпеки України затримали у Прилуках на Чернігівщині місцевого мешканця, який через російські соцмережі розповсюджував антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Правоохоронці зафіксували, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та популяризували терористичні організації «ДНР/ЛНР». Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій», - йдеться в повідомленні.
    Під час обшуку за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину.
    Триває досудове слідство.

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    СБУ ДНР ЛНР Чернігівщина
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