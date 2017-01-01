СБУ затримала прикордонників за сприяння контрабанді цигарок до Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий прикордонник, який сприяв контрабанді цигарок

Зловмисники встановили таксу в 50-70 доларів за кожен ящик з цигарками

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали на Закарпатті двох прикордонників, які сприяли контрабанді цигарок до Європи. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що один із керівників відділу прикордонної служби Мукачівського загону та один із начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Держприкордонслужби «допомагали» місцевим мешканцям перевозити цигарки поза пунктами пропуску. Зловмисники встановили таксу в 50-70 доларів за кожен ящик з цигарками», - інформують у СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів та затримали їх на робочих місцях.

Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.