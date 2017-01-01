СБУ затримала прикордонників за сприяння контрабанді цигарок до Європи
- Сьогодні, 13:27
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Зловмисники встановили таксу в 50-70 доларів за кожен ящик з цигарками
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали на Закарпатті двох прикордонників, які сприяли контрабанді цигарок до Європи. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що один із керівників відділу прикордонної служби Мукачівського загону та один із начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Держприкордонслужби «допомагали» місцевим мешканцям перевозити цигарки поза пунктами пропуску. Зловмисники встановили таксу в 50-70 доларів за кожен ящик з цигарками», - інформують у СБУ.
Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів та затримали їх на робочих місцях.
Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.