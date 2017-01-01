СБУ затримала росіянина, який за допомогою ФСБ переправляв нелегалів через кордон
- Вчора, 15:37
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Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення до РФ громадянки однієї з країн Закавказзя
Громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України, затримала Служба безпеки України спільно з прикордонниками в Краснопільському районі Сумської області, повідомляє прес-служба СБУ.
«Громадянин Росії переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ. Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення до РФ громадянки однієї з країн Закавказзя. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, російські прикордонники затримали на адмінкордоні окупованого півострова Крим та материкової України громадянина, який хотів перевезти 50 кг ліків, сховавши їх в автомобілі.