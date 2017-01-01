СБУ затримала в Києві фігуранта справи про привласнення 250 млн грн Укргазбанку

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Затримання підозрюваного

Оперативники затримали підозрюваного в одному з київських органів реєстрування шлюбів

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві одного з фігурантів кримінального провадження щодо привласнення 250 млн грн державного ПАТ АБ Укргазбанк, що створило загрозу його фінансовій стабільності.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що група зловмисників у 2015 році підробила листа від імені одного з керівників банку. За фальсифікованими документами ділки заволоділи частиною житлового комплексу в центральній частині Києва. Завдяки оперативному реагуванню СБ України на незаконно відчужене у держбанка майно було накладено арешт. Нерухомість повернеться у власність Укргазбанку після відповідного судового рішення. Затриманий правоохоронцями чоловік був активним учасником протиправної оборудки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник протягом тривалого часу ухилявся від проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом завдання збитків державному банку, та переховувався від слідчих органів. Півроку тому його було оголошено у державний розшук. Оперативники спецслужби затримали підозрюваного в одному з київських органів реєстрування шлюбів під час подачі документів для реєстрації.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, вчора у Горностаївському районі Херсонщини СБУ обшукала відділення Нацполіції через підозру в розголошенні державної таємниці.