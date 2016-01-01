СБУ затримала в столиці топ-менеджера мережі супермаркетів за фінансування «ДНР»

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Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени сплачували незаконним установам терористів

Топ-менеджера мережі супермаркетів, через яку фінансувалася «ДНР», заарештували у Києві. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Наприкінці листопада співробітники спецслужби викрили у столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала функціонувати на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени сплачували незаконним установам терористів.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 КК України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру в скоєнні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх бізнесменів та менеджерів, причетних до оборудки.