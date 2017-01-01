СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора

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Затримання за хабарництво

В обох випадках вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу

Служба безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генпрокуратури затримала за хабарництво члена Консультативної ради при ГПУ та начальника одного з відділів Броварської місцевої прокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, член Консультативної ради при Генпрокуратурі, відомий громадський діяч та помічник народного депутата, вимагав від директора лісопаркового господарства п’ять тисяч доларів за неперешкоджання його підприємницькій діяльності.

Також правоохоронці затримали начальника одного з відділів Броварської місцевої прокуратури під час одержання трьох тисяч доларів від керівника спеціалізованого монтажного управління за закриття кримінального провадження щодо самовільного зайняття земельної ділянки.

В обох випадках вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.