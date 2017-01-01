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    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора

    • Сьогодні, 11:02
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    Затримання за хабарництво
    Затримання за хабарництво

    В обох випадках вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу

    Служба безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генпрокуратури затримала за хабарництво члена Консультативної ради при ГПУ та начальника одного з відділів Броварської місцевої прокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Зокрема, член Консультативної ради при Генпрокуратурі, відомий громадський діяч та помічник народного депутата, вимагав від директора лісопаркового господарства п’ять тисяч доларів за неперешкоджання його підприємницькій діяльності.

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    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора
    СБУ затримала за хабарництво помічника нардепа і прокурора

    Також правоохоронці затримали начальника одного з відділів Броварської місцевої прокуратури під час одержання трьох тисяч доларів від керівника спеціалізованого монтажного управління за закриття кримінального провадження щодо самовільного зайняття земельної ділянки.

    В обох випадках вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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