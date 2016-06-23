СБУ затримала зловмисницю, яка виготовляла документи для терористів «ДНР» (відео)

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Під час обшуку оперативники виявили печатки та довідки тимчасового переміщених осіб

Жительку Покровська на Донеччині, яка на замовлення бойовиків так званої ДНР виготовляла фіктивні документи, затримала Служба безпеки України. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Під час обшуку в оселі спільниці терористів оперативники спецслужби виявили 16 паспортів громадян України з ознаками підробки; пристрій для виготовлення гербового відтиску на фотокартках у паспортах; незаповнені бланки з гербовими печатками довідок про реєстрацію тимчасово переміщених осіб, свідоцтва про народження особи, заяви про втрату або викрадення паспорту, призначення усіх видів соціальних платежів; 40 готових довідок тимчасово переміщених осіб та 60 комплектів фотокарток для вклеювання у документи», – йдеться на сайті.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Запорізькій області правоохоронці виявили амонітові шашки, які було викрадено під час перевезення 27 грудня 2016 року.