СБУ завершила розслідування у справі збитого у Луганську літака

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Ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький

Слідчі отримали докази, що Плотницький з двома бойовиками були організаторами теракту

У Дніпрі слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування кримінального провадження стосовно ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого у 2014 році літака ІЛ-76 Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що голова терористичної організації «ЛНР» І. Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «батальйон «Зоря», разом з А. Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» О.Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту. З метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК, що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у червні 2014 року під час заходу на посадку у луганський аеропорт переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак ІЛ-76 Збройних Сил України. Літак загорівся і впав, дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Обвинувальний акт стосовно терористів затверджено прокуратурою Дніпропетровської області та направлено до суду.

Дії вказаних осіб кваліфіковано як терористичний акт за ч. 3 ст. 258 КК України.