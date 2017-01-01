СБУ збирається зробити все, щоб допитати Савченко

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Надія Савченко

Надія Савченко проходить за кримінальними провадженнями СБУ як свідок

Служба безпеки України зробить все, щоб допитати народного депутата Надію Савченко. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми будемо діяти тільки в рамках закону і доб'ємося того, що будуть допитувати. Вона проходить у нас за кримінальними провадженнями як свідок, і ми будемо робити все, щоб з нею зустрілися співробітники, які її допитають», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Тандіт також повідомив, що після поїздки на тимчасово окуповану територію з нею вже спілкувався один з керівників підрозділу СБУ. Як повідомив радник голови Служби, це пов'язано з тим, що СБУ цікавиться будь-якими контактами українських громадян з представниками незаконних збройних формувань.

Також Тандіт зазначив, що пересічення Савченко лінії розмежування поза контрольних пунктів поставило під загрозу не тільки її життя, а й життя українських військових, які тримають там свої позиції. У зв'язку з цим він заявив, що вважає дії парламентарія провокаційними.

Нагадаємо, Савченко побувала в окупованому Донецьку разом із Володимиром Рубаном.

Савченко стверджує, що українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Крім того, вона заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі. Раніше СБУ провела опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручників, а догляд за квартирою тещі.