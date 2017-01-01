СБУ знайшла «багато цікавого» під час обшуків у «Яндексі»

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Грицак розповів, що «цікаві» знахідки пов’язані з Росією

Під час обшуків у компанії «Яндекс» СБУ знайшла багато цікавого, пов’язаного з Росією. Про це журналістам заявив Голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Я не маю права розголошувати дані досудового слідства, оскільки цей обшук (у Яндекс – ред.) тільки закінчився, буквально пройшла доба, але ми там знайшли багато чого цікавого, і повірте, це цікаве, так чи інакше пов’язане з Росією», - заявив Грицак.

Як повідомляв «Главком», компанія «Яндекс» спростувала інформацію про передачу персональних даних українських користувачів російським спецслужбам.



Нагадаємо, Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія «Яндекс» передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.

Раніше, співробітники Служби безпеки України під час обшуків в офісах російської компанії «Яндекс», які проходили в Києві та Одесі, вилучили серверне обладнання та документацію, та направлять їх на експертизу.