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    СБУ знайшла російські міни неподалік Широкиного

    • Сьогодні, 20:49
    • Розсилка
    <p>Фото: СБУ</p>

    Фото: СБУ

    Боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України

    Співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва у районі проведення АТО.

    Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкине Донецької області.

    Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії «МОН-50» та передали їх військовим.

    За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України.

    Тривають  відповідні процесуальні дії.

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