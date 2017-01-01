СБУ знайшла російські міни неподалік Широкиного

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Фото: СБУ

Боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України

Співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва у районі проведення АТО.

Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкине Донецької області.

Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії «МОН-50» та передали їх військовим.

За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Тривають відповідні процесуальні дії.