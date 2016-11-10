СБУ знайшла в Авдіївці вогнемет «Джміль», залишений бойовиками

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Крім вогнемета, в районі Сватове Луганської області правоохоронці виявили схованку з некерованими авіаційними ракетами

В Авдіївці СБУ знайшла вогнемет «Джміль», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» після бойового зіткнення з силами АТО. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«У районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет «Джміль», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» після бойового зіткнення з силами АТО», - сказано в повідомленні.

У СБУ зазначають, що такі вогнемети знаходяться на озброєнні в російській армії, що вкотре свідчить про присутність Збройних сил РФ на території України.

Крім вогнемета, в районі Сватове Луганської області правоохоронці виявили схованку з некерованими авіаційними ракетами. Оперативники спецслужби знайшли 80 неврахованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до 1 кг вибухової речовини, що за руйнівною здатністю в шість разів перевищує тротил.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики терористичної «ДНР» повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним «Гіві». За однією з версій, це сталося в результаті підриву з реактивного піхотного вогнемету «Джміль».