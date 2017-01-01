СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів

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Члени банди викрадали іномарки останніх років випуску, переважно «Toyota» і «Lexus»

Серед членів угруповання був колишній працівник міліції з Донбасу, звільнений у минулому році

Міжрегіональне угруповання професійних злочинців, члени якого спеціалізувалися на викраденні елітного автотранспорту, знешкодила у Харкові Служба безпеки України спільно з поліцією. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Члени банди викрадали іномарки останніх років випуску, переважно «Toyota» і «Lexus», які потім же пропонували їх власникам «викупити». Зазвичай сума, яку викрадачі вимагали за повернення неушкодженого автомобіля, становила 20-25 відсотків від її ринкової вартості.

Встановлено, що учасники групи причетні до більше ніж 15 крадіжок автомобілів вказаних марок у багатьох регіонах України. Частина грошей, одержаних злочинним шляхом, бандити передавали на тимчасово підконтрольну терористам територію Луганщини. За них купували наркотики та вогнепальну зброю, які переправляли через лінію розмежування для реалізації в інших регіонах України.

Організатором був 33-річний мешканець Луганської області. Також серед членів угруповання був колишній працівник міліції з Донбасу, звільнений у минулому році.

29 березня правоохоронці затримали організатора та двох активних членів угруповання. У затриманих вилучено викрадений автомобіль «Toyota RAV4», гроші, одержані злочинним шляхом, спеціальний електронний пристрій для зчитування кодів сигналізації, автомат з набоями та психотропні засоби.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.