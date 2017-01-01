  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів

    • Сьогодні, 07:55
    • Розсилка
    Члени банди викрадали іномарки останніх років випуску, переважно &laquo;Toyota&raquo; і &laquo;Lexus&raquo;
    Члени банди викрадали іномарки останніх років випуску, переважно «Toyota» і «Lexus»

    Серед членів угруповання був колишній працівник міліції з Донбасу, звільнений у минулому році

    Міжрегіональне угруповання професійних злочинців, члени якого спеціалізувалися на викраденні елітного автотранспорту, знешкодила у Харкові Служба безпеки України спільно з поліцією. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Члени банди викрадали іномарки останніх років випуску, переважно «Toyota» і «Lexus», які потім же пропонували їх власникам «викупити». Зазвичай сума, яку викрадачі вимагали за повернення неушкодженого автомобіля, становила 20-25 відсотків від її ринкової вартості.

    Встановлено, що учасники групи причетні до більше ніж 15 крадіжок автомобілів вказаних марок у багатьох регіонах України. Частина грошей, одержаних злочинним шляхом, бандити передавали на тимчасово підконтрольну терористам територію Луганщини. За них купували наркотики та вогнепальну зброю, які переправляли через лінію розмежування для реалізації в інших регіонах України.

    Організатором був 33-річний мешканець Луганської області. Також серед членів угруповання був колишній працівник міліції з Донбасу, звільнений у минулому році.

    29 березня правоохоронці затримали організатора та двох активних членів угруповання. У затриманих вилучено викрадений автомобіль «Toyota RAV4», гроші, одержані злочинним шляхом, спеціальний електронний пристрій для зчитування кодів сигналізації, автомат з набоями та психотропні засоби.

    Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають. 

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів
    СБУ знешкодила злочинне угруповання крадіїв елітних автомобілів

    Читайте також
    Харків СБУ кримінал гроші автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ