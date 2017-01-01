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    Турчинов розповів, як перемогти «Ісламську державу»

    • Сьогодні, 11:15
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    Бійці&nbsp;&laquo;Ісламської держави&raquo;
    Фото: Подробности
    Бійці «Ісламської держави»

    У світі активізувалися міжнародні терористичні організації

    У світі активізувалися міжнародні терористичні організації. Про це під час презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.

    Секретар РНБО зазначив, що останнім часом активізувалися міжнародні терористичні організації та інші організовані злочинні групи.

    «Вони діють як у центрах сучасного світу, так і на околицях, де під контролем терористів опинилися величезні території», – сказав Турчинов.

    За його словами, «Ісламську державу» неможливо перемогти виключно воєнним шляхом. 

    «Перемогти такі терористичні конгломерати, як, наприклад, «Ісламська держава», виключно воєнними засобами неможливо», – зауважив Турчинов.

    За його словами, ліквідація ІДІЛ можлива лише за умови знищення ідеологічного фундаменту.

    Нагадаємо, 6 квітня Турчинов заявив про можливе розширення російської агресії проти України.

    РНБО Олександр Турчинов держава
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