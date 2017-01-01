Турчинов розповів, як перемогти «Ісламську державу»

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Фото: Подробности Бійці «Ісламської держави»

У світі активізувалися міжнародні терористичні організації

У світі активізувалися міжнародні терористичні організації. Про це під час презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.

Секретар РНБО зазначив, що останнім часом активізувалися міжнародні терористичні організації та інші організовані злочинні групи.

«Вони діють як у центрах сучасного світу, так і на околицях, де під контролем терористів опинилися величезні території», – сказав Турчинов.

За його словами, «Ісламську державу» неможливо перемогти виключно воєнним шляхом.

«Перемогти такі терористичні конгломерати, як, наприклад, «Ісламська держава», виключно воєнними засобами неможливо», – зауважив Турчинов.

За його словами, ліквідація ІДІЛ можлива лише за умови знищення ідеологічного фундаменту.

Нагадаємо, 6 квітня Турчинов заявив про можливе розширення російської агресії проти України.