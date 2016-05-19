Секс-рабині із зони АТО: жінка вербувала дівчат із окупованої території

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Зловмисниця мала зв'язки в Туреччині і домовилася про постачання дівчат, яким була уготована доля повій

Мешканка Запоріжжя організувала секс-бізнес. Вона вибирала дівчат виключно із зони АТО і продавала в сексуальне рабство в Туреччину. Про це повідомили в прес-службі ГУ НПУ в Донецькій області, пише РепортерUA.

Повідомляється, що 21-річна мешканка Запорізької області вирішила скористатися уразливим станом жінок, які постраждали від війни. Зловмисниця мала зв'язку в Туреччині і домовилася про постачання дівчат, яким була уготована доля секс-рабинь.

Дівчина спеціально приїхала в Донецьку область, щоб підшукати кандидаток. Її мішенню були молоді жінки з сімей, які потрапили в складні життєві обставини. Вербувальниця збирала інформацію про тих, хто мав матеріальні труднощі, телефонувала їм і обіцяла їм «золоті гори» в обмін на надання послуг інтимного характеру.

Правоохоронці дізналися, що турецький «замовник» вибрав одну з кандидаток, і зараз готується її виїзд за кордон. «Жертвою» торговців людьми стала 25-річна мешканка Маріуполя, яка залишилася без роботи і сама виховує маленького сина. Організатори секс-бізнесу оплачували проїзд до Туреччини і оформлення закордонного паспорта. Ці гроші дівчина повинна була «відпрацювати».

Поліцейські готували операцію із затримання кілька місяців. Зловмисницю затримали в Запоріжжі, перед вильотом до Києва, звідки дівчина повинна була відправитися в Туреччину.

«Встановлено, що сутенерка завербувала ще кілька дівчат, яких поліцейські врятували від сексуального рабства», - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено кримінальну виробництво за ч.2 ст.149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» Кримінального кодексу України. Санкція статті - від 5 до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для зловмисниці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.