Секс-символи великої сімки. Як усамітнились президенти Канади та Франції

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Макрон і Трюдо

Трюдо і Макрон зустрілися під час саміту G7 в Італії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під саміту G7 в Італії провів першу розмову з новим президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Трюдо повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Прем'єр-міністр Канади розповів, що під час першої зустрічі з Еммануелем Макроном говорили про робочі задачі, безпеку, і клімат.

Трюдо зазначив, що з нетерпінням чекає більше розмов з Макроном.

Як відомо, Макрон швидко завоював симпатії витончених французів, яким до судоми набридли традиційні політики у дорогих костюмах. Макрон з’являється на публіці в сорочці без краватки.

Нагадаємо, що молодий, красивий і амбітний Макрон одружений на жінці, яка старша за нього на 24 роки.

З тих пір, як Трюдо став прем'єр-міністром Канади, він не сходить зі сторінок західних ЗМІ. І справа зовсім не в політичних скандалах або суперечливих реформах - зовсім навпаки. Люди не перестають говорити про Джастіна, тому що він ... чарівний.

Нагадаємо, лідери Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії й США на дводенному саміті, який стартував сьогодні італійському м. Таорміна, повинні провести переговори, що стосуються питань тероризму, світової економіки і клімату.

Очікується, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн світу на саміті G7 будуть складними.

Трамп відвідує свій перший великий міжнародний саміт, але він - не єдиний новачок G7. Вперше учасниками Саміту стануть також президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Паоло Джентилони і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.