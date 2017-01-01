Семенченко, Соболєв та Парасюк влаштовують блокаду для отримання політичних дивідендів – Тарута



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У нардепа накопичилося дуже багато питань до Семенченка, особливо щодо загибелі українських бійців у батальйоні «Донбас»

Cергій Тарута, народний депутат та екс-голова Донецької ОДА, в інтерв’ю «Главкому» заявив, що його колеги по парламенту Семен Семенченко, Єгор Соболєв та Володимир Парасюк влаштували блокаду торгівлі з Донбасом, тому що хочуть отримати політичні дивіденди.

«Враховуючи те, що по-іншому вони (організатори блокування. – «Главком») корисними суспільству бути не можуть. Це авантюра, в яку Семенченко та (Єгор) Соболєв втягнули партію (депутати від «Самопомочі». – «Главком»)», – вважає Тарута.

Тарута впевнений, що ця трійка нардепів отримує певні політичні дивіденди, адже про них зараз багато говорять. «Щодо блокади Донбасу, зрозуміло, що вона комусь вигідна. Є й версія, що за організацією блокади стоять олігархи», – зауважив нардеп.

«А щодо Семенченка особисто в мене безліч запитань. У війні вже багато наших хлопців загинуло, і багато хлопців – саме з батальйону «Донбас» (Семенченко був комбатом цього батальйону. – «Главком»). Чому там гинули, а в інших батальйонах – ні? Чому не було Семенченка попереду? Чому він посилав хлопців туди, де на них чекала засідка? Це – окреме питання», – зазначив Тарута.